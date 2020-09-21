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В казанском зооботаническом саду появились гепарды из Франции

16:13, 21.09.2020 1
В казанском зооботаническом саду появились гепарды из Франции
Фото: @kazanzoo1806

В казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» появились четыре гепарда из Франции. Об этом сообщает инстраграм-аккаунт зоопарка.

Гепардов Чил, Комо, Куатро и Чука привезли в Татарстан из зоопарка Монпелье по программе сохранения редких видов животных. Планировалось, что они появятся в Казани в апреле, но в связи с закрытием границ из-за ситуации с коронавирусом дату перенесли.

Напомним, что в конце 2021 года в казанском зоопарке появятся носороги.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    а лобстеров из Беларусии не завезли ещё?
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