В казанском зооботаническом саду появились гепарды из Франции

Фото: @kazanzoo1806

В казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» появились четыре гепарда из Франции. Об этом сообщает инстраграм-аккаунт зоопарка.

Гепардов Чил, Комо, Куатро и Чука привезли в Татарстан из зоопарка Монпелье по программе сохранения редких видов животных. Планировалось, что они появятся в Казани в апреле, но в связи с закрытием границ из-за ситуации с коронавирусом дату перенесли.



Напомним, что в конце 2021 года в казанском зоопарке появятся носороги.

