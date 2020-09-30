В Челнах вынесли приговор экс-директору драмтеатра

К 2 годам лишения свободы условно приговорен бывший директор Набережночелнинского государственного татарского драмтеатра и глава управления культуры автограда Рашат Файзерахманов. Горсуд автограда признал его виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 300 тысяч рублей и присвоении имущества театра, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



В пресс-службе Набережночелнинского суда уточнили — условный срок Файзерахманову назначили с испытательным в 2 года, еще по двум эпизодам злоупотреблений, связанных с получением премий, суд его оправдал и признал право на реабилитацию.

Напомним, еще на следствии Файзерахманов частично признал вину в злоупотреблениях с трудоустройством «мертвых душ». По его версии, левая зарплата шла на оплату затрат на проведение Сабантуя, гастроли театра и сувениры для ВИП-гостей. А для личных нужд директор временно использовал лишь театральный фургон для декораций — хранил в нем садовый инвентарь.

Потерпевшими по делу стали Минземимущество и Минкульт, причем на старте расследования силовики подозревали, что «мертвых душ» в челнинском театре было почти три десятка.