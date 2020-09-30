На установке по производству дивинила ЭП-600 завершен монтаж колонного оборудования

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На строительной площадке нового ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» подняли и смонтировали последнюю колонну высотой 33 метра и весом 40 тонн из числа всего колонного оборудования. Она предназначенного для установки дивинила. Планируется получать 89 тыс. тонн дивинила в год — основного сырья, необходимого для производства синтетических каучуков.

Кроме этого, на новом ЭП-600 будут выпускать этилен, пропилен и бензол.

Возводимый комплекс строится согласно новейшим решениям в области переработки углеводородного сырья, что обеспечит надежность, безопасность и эффективность производства. Весь технологический узел также спроектирован с использованием передовых технологий и не окажет вредного воздействия на окружающую среду. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление речной воды из Камы, что окажет благоприятное воздействие на окружающую среду.

Установку крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования планируется завершить до конца 2020 года. Всего по объекту ЭП-600 предстоит установить еще порядка 18 позиций колонного оборудования.