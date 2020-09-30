Онколог предупредил об увеличении количества пациентов с тяжелыми формами заболеваний к концу года
Если люди сейчас не пойдут на диспансеризацию, то к концу года количество людей с тяжелыми формами онкозаболеваний увеличится, предупредил директор Ассоциации oнкологических учреждений ПФО Эдуард Нагуманов.
Пациенты будут умирать от этих заболеваний, в Татарстане будет зафиксирован всплеск одногодичной летальности.
Ежегодно в республике впервые выявляют онкологические заболевания у 16,5 тыс. человек. На сегодняшний день в Татарстане на учете у онколога стоит каждый 33-й житель республики.
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