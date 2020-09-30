Онколог предупредил об увеличении количества пациентов с тяжелыми формами заболеваний к концу года

Если люди сейчас не пойдут на диспансеризацию, то к концу года количество людей с тяжелыми формами онкозаболеваний увеличится, предупредил директор Ассоциации oнкологических учреждений ПФО Эдуард Нагуманов.



Пациенты будут умирать от этих заболеваний, в Татарстане будет зафиксирован всплеск одногодичной летальности.

Ежегодно в республике впервые выявляют онкологические заболевания у 16,5 тыс. человек. На сегодняшний день в Татарстане на учете у онколога стоит каждый 33-й житель республики.

