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Онколог предупредил об увеличении количества пациентов с тяжелыми формами заболеваний к концу года

11:38, 30.09.2020
Онколог предупредил об увеличении количества пациентов с тяжелыми формами заболеваний к концу года
Фото: realnoevremya.ru

Если люди сейчас не пойдут на диспансеризацию, то к концу года количество людей с тяжелыми формами онкозаболеваний увеличится, предупредил директор Ассоциации oнкологических учреждений ПФО Эдуард Нагуманов.

Пациенты будут умирать от этих заболеваний, в Татарстане будет зафиксирован всплеск одногодичной летальности.

Ежегодно в республике впервые выявляют онкологические заболевания у 16,5 тыс. человек. На сегодняшний день в Татарстане на учете у онколога стоит каждый 33-й житель республики.

ОбществоМедицина Татарстан
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