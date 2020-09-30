Рифкат Минниханов рассказал, как цифровизация может снизить аварийность на дорогах

Глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов в ходе онлайн-конференции «Реального времени» рассказал, как цифровизация может помочь снизить аварийность на дорогах.

По его мнению, программа цифровизации должна быть такой же, как программа развития парков, программа «Наш двор».

— Мы подсчитывали, что через рост количества мы получаем эффект в плане безопасности! Человек обращается по своим надобностям через госуслуги, никуда не выезжает и не выходит — риск снижается. Так что давайте дадим человеку возможность все получать в цифровом виде. Он сидит дома, и он все может — ему это удобно.

Минниханов считает, что программа цифровизации может помочь поднять уровень медицины и образования.

— Я категорический противник дистанционного обучения, но считаю, что оно нужно — такая форма должна существовать. Онлайн и офлайн должны сосуществовать. В перспективе у нас онлайн сохранится, но будет и офлайн, они должны быть в симбиозе.

Первая часть интервью с руководителем ГБУ «БДД РТ» Рифкатом Миннихановым — в материале «Реального времени».

