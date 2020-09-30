УНИКС сыграет против «Венеции» в Кубке Европы в первом матче сезона

УНИКС сыграет в гостях против итальянской «Венеции» в матче группового раунда Кубка Европы по баскетболу.

Это игра станет дебютной для казанской команды в новом сезоне.

Встреча состоится сегодня, 30 сентября, в Италии. Начало матча — в 21:45 по мск.

В межсезонье УНИКС подписал контракты с девятью новыми игроками, а также расстался с рядом ведущих баскетболистов, в том числе с Эрриком Макколлумом, который перешел в «Химки».

Подробнее обо всех изменениях в составе можно почитать в материале «Реального времени».