Байден назвал Трампа «щенком Путина» в ходе дебатов

Кандидат в президенты США Джо Байден в ходе дебатов назвал действующего президента страны Дональда Трампа «щенком Путина».

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — передает «РИА Новости» его слова.

Также в ходе дебатов Трамп обвинил Байдена в том, что тот хочет лишить 180 млн человек частной страховки, а Байден Трампа — в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки, принятые при Бараке Обаме.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в том, что тот «запаниковал» перед пандемией коронавируса, и заявил, что у того до сих пор нет плана по борьбе с инфекцией Действующий президент США отметил, что при Байдене от COVID-19 умерли бы не 200 тыс, а 2 млн человек, передает информагентство.

Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.