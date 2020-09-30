Шойгу написал статью о победе над терроризмом в Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу написал статью для газеты «Красная звезда». В ней министр сообщил, что с начала военной операции в Сирии российские военные уничтожили более 133 тысяч боевиков.

Силовики убили 865 главарей бандформинрований, написал Шойгу.

Глава российского военного ведомства утверждает, что в результате военной операции запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» исчезла, перестала существовать. При этом ни один террорист не попал в Россию, добавил Шойгу.

Он добавил, поставленная пять лет президентом России Владимиром Путиным задача «полностью выполнена».