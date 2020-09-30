В Казани предлагают вакансию стажера с зарплатой до 140 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани студент-медик может получить работу стажера с зарплатой от 30 до 140 тысяч рублей. Такую вакансию разместило представительство немецкой компании MediArt Reutlingen GmbH.

Кандидат будет осуществлять амбулаторный уход за больными и пожилыми людьми на дому, передает портал Rusbase, составивший список подобных вакансий совместно с HeadHunter.

Сервис насчитал около 7 тысяч вакансий стажировок для студентов. В нескольких сотнях из них работодатели указали зарплату от 85 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые стажировки предлагают программистам, медикам и в сфере поставок.

Фото realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Например, московская Kiko готова платить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на позиции Backend Junior/Intern Engineer (Kotlin/Java).

BAT Russia (Москва) назначила зарплату в 92 тысячи рублей для Global Graduate Programme (Management Trainee) — Operations (Production & Supply Chain).