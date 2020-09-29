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Зеленодольский завод имени Горького построит для Туркменистана скоростной теплоход и земснаряды

21:57, 29.09.2020
Зеленодольский завод имени Горького построит для Туркменистана скоростной теплоход и земснаряды
Фото: zdship.ru

Туркменистанская компания «Морской торговый флот» готова заказать в Татарстане скоростной теплоход . Вопрос его строительства представители компании обсудали сегодня с министром промышленности и торговли РТ Альбертом Каримовым.

Также разговор касался совместного строительства серии речных земснарядов двух типов (дизельного и электрического), передает пресс-служба министерства.

Фото: mpt.tatarstan.ru

В прошлом году на Каспийском экономическом форуме в Авазе АО СК Ак Барсподписало с Агентством «Туркмендениздерьяеллары» и с АООТ «ССЗ «Балкан» (г.Туркменбаши) соглашения о сотрудничестве в области судостроения.

ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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