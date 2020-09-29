Зеленодольский завод имени Горького построит для Туркменистана скоростной теплоход и земснаряды

Туркменистанская компания «Морской торговый флот» готова заказать в Татарстане скоростной теплоход . Вопрос его строительства представители компании обсудали сегодня с министром промышленности и торговли РТ Альбертом Каримовым.

Также разговор касался совместного строительства серии речных земснарядов двух типов (дизельного и электрического), передает пресс-служба министерства.

Фото: mpt.tatarstan.ru

В прошлом году на Каспийском экономическом форуме в Авазе АО СК Ак Барсподписало с Агентством «Туркмендениздерьяеллары» и с АООТ «ССЗ «Балкан» (г.Туркменбаши) соглашения о сотрудничестве в области судостроения.