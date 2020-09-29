Татарстан опустился в рейтинге «ЗОЖ-регионов» на 9 строчек

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Татарстан остается одним из регионов с самой высокой долей населения, занимающегося спортом. При этом, похоже, что принципы здорового образа жизни (ЗОЖ) в республике не так популярны.

В рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ в 2019 году Татарстан занял 27-е место, набрав 70,1 балла. При этом падение по сравнению с прошлым годом составило 9 позиций, следует из материалов «РИА Рейтинг».

В то же время в агентстве отмечают, что по доле занимающихся спортом Татарстан входил в пятерку регионов-лидеров. В прошлом году в республике 49,5% населения были вовлечены в занятия спортом.

По этому показателю Татарстан уступает только Краснодарскому краю, Дагестану, Тыве и Тамбовской области.