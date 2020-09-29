Глава Минздрава рассказал о вакцинации против гриппа в России

На сегодня вакцины против гриппа до 10 млн доз для детей и 24 млн доз для взрослых поступили во все субъекты России. На сегодня провакцинировано уже 25 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



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Он отметил, что в государственных лабораториях идет контроль качества каждой выпускаемой серии вакцины.

Ранее Мурашко рассказывал, какие преференции студенты-медики получили за борьбу с COVID-19.

