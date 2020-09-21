На втором этапе строительства БКК испытали пролеты моста через Монастырскую протоку

В Казани продолжают строить Большое Казанское кольцо: сейчас на участке от улицы Борисковской до улицы Технической протяженностью 1,222 км идет строительство второго этапа. Об этом сообщает Миндортранс Татарстана.



На прошлой неделе испытали напряженно-деформированное состояние конструкций пролетных строений моста через Монастырскую протоку под правую и левую автодорожные проезжие части, измерили напряжения в мостовых конструкциях и прогибах главных балок под статической и динамической нагрузками. Результат показал, что работа выполнена качественно.

На участке уложили нижний слой покрытия и верхний слой асфальтобетонного покрытия проездов, в том числе на пролетах моста и на развороте под мостом, установили перильные ограждения. Ведутся работы по обустройству газонов и посадке деревьев.

Еще сейчас укладывают трубы и устраивают колодцы водоснабжения и ливневой канализации. Уже проложили 50 погонных метров труб ливневой канализации.

Ранее Миндортранс республики отчитался об очередном этапе строительства Большого Казанского кольца.