На втором этапе строительства БКК испытали пролеты моста через Монастырскую протоку
В Казани продолжают строить Большое Казанское кольцо: сейчас на участке от улицы Борисковской до улицы Технической протяженностью 1,222 км идет строительство второго этапа. Об этом сообщает Миндортранс Татарстана.
На прошлой неделе испытали напряженно-деформированное состояние конструкций пролетных строений моста через Монастырскую протоку под правую и левую автодорожные проезжие части, измерили напряжения в мостовых конструкциях и прогибах главных балок под статической и динамической нагрузками. Результат показал, что работа выполнена качественно.
На участке уложили нижний слой покрытия и верхний слой асфальтобетонного покрытия проездов, в том числе на пролетах моста и на развороте под мостом, установили перильные ограждения. Ведутся работы по обустройству газонов и посадке деревьев.
Еще сейчас укладывают трубы и устраивают колодцы водоснабжения и ливневой канализации. Уже проложили 50 погонных метров труб ливневой канализации.
Ранее Миндортранс республики отчитался об очередном этапе строительства Большого Казанского кольца.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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