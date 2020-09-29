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Под предлогом продажи кофе и соусов казанца обманули на 160 тысяч

14:45, 29.09.2020
Под предлогом продажи кофе и соусов казанца обманули на 160 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

Полицейские задержали москвичку, обманувшую жителя Казани на 160 тысяч рублей под предлогом продажи соусов и кофе. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

В начале августа в отдел полиции «Гагаринский» поступило заявление от 39-летнего мужчины. Он рассказал, что планировал продать кофе и соусы по выгодной цене и нашел объявления в интернете. Условия сделки он обговаривал по телефону с незнакомой женщиной.

commons.wikimedia.or

Личность подозреваемой была установлена. Для ее задержания оперативники выехали в Москву. В дальнейшем ее доставили в Казань.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Татарстане сотрудница банка перевела мошенникам 4 млн рублей.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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