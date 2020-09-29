Главе Республики Алтай вынесли вотум недоверия

Сегодня 14 депутатов Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай внесли в парламент вопрос о вотуме недоверия главе и председателю правительства региона Олегу Хорохордину. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стало «систематическое неисполнение» руководителем Алтая своих обязанностей.

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, что 23 сентября Олег Хорохордин совершил рабочий визит в Татарстан. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым они подписали дорожную карту по Соглашению о сотрудничестве между двумя регионами.

