Главе Республики Алтай вынесли вотум недоверия
Сегодня 14 депутатов Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай внесли в парламент вопрос о вотуме недоверия главе и председателю правительства региона Олегу Хорохордину. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной стало «систематическое неисполнение» руководителем Алтая своих обязанностей.
Напомним, что 23 сентября Олег Хорохордин совершил рабочий визит в Татарстан. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым они подписали дорожную карту по Соглашению о сотрудничестве между двумя регионами.
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