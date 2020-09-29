Вратарь «Рубина» Медведев: «В Казани дома слабоватые, а по цене не дешевле московских»

Вратарь «Рубина» Никита Медведев сравнил дома в Казани с московскими. По его словам, за менее качественные дома в столице Татарстана просят не дешевле, чем в Москве.

«В Казани тоже хотел только дом, но они тут слабоватые. Да и цены не скажу, что сильно дешевле московских. А мне скидывали варианты за те же деньги, которые по виду хуже московских», — сказал Медведев.

Фото: rubin-kazan.ru

Теперь футболист арендует квартиру на 200 квадратных метров, где планирует жить вместе с женой и ребенком.

Ранее голкипер выступал за московский «Локомотив». После расторжения договора летом Медведев перебрался в казанский «Рубин».