Главстрой Татарстана потратит 23,9 млн рублей на подготовку к реконструкции в казанском Кремле

Главстрой Татарстана потратит 23,9 млн рублей на подготовку к реконструкции Присутственных мест и консистории (к. XVIII — н. XIX века). Здание относится к объекту культурного наследия федерального значения и входит в Ансамбль казанского Кремля. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

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Подать заявку на участие в аукционе можно до 6 октября. Победитель будет определен на следующий день.

Средства на реконструкцию Присутственных мест и консистории выделены из бюджета Татарстана.

В обязанности победителя аукциона войдет выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации и проведение историко-культурной экспертизы. Исполнитель обязан выполнить работы в течение 5 месяцев с момента заключения контракта.

В июне 2019 года ГИСУ РТ объявило тендер на реставрацию присутственных мест и консистории и здания гауптвахты на 862 млн рублей.

