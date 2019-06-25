Два объекта, которые входят в ансамбль Казанского Кремля, отреставрируют более чем за 800 млн рублей

ГИСУ РТ разместило заявку на «выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации на объектах культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля».

Максимальная цена контракта — 862 млн 61 тысяча 770 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Подрядчику предстоит отреставрировать присутственные места и консисторию (конец XVIII — XIX века), а также здание гауптвахты (середина XIX века). Согласно документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, в указанном здании «в период взятия города Казани войсками Белой гвардии находился в заключении перед казнью в августе 1918 года председатель Казанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Я.С. Шейнкман». Срок окончания выполнения реставрационных работ — 31 марта 2020 года.

