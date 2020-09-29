Матч «Зенита» против «Уфы» стал самым посещаемым в 9-м туре РПЛ

Игра между «Зенитом» и «Уфой» в Санкт-Петербурге стала самой посещаемой в 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Встречу на стадионе «Газпром Арена» посетили 22 697 зрителей. Это лучший результат среди всех 8 матчей, сыгранных в рамках 9-го тура. Отметим, что игра закончилась крупной победой «Зенита» со счетом 6:0, а местные болельщики устроили яркий перформанс перед выходом игроков на поле.

Фото: vk.com/zenit

В топ-3 наиболее посещаемых матчей также вошли игры «Тамбов» — «Спартак» в Саранске (14 977 зрителей) и московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом», которое посмотрело на трибунах 12 400 болельщиков.

Напомним, самым посещаемым матчем 8-го тура стала игра в Казани, где «Рубин» уступил «Спартаку» (0:2).