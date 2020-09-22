Матч «Рубина» против «Спартака» стал самым посещаемым в 8-м туре РПЛ

Игра между «Рубином» и московским «Спартаком» в Казани стала самым посещаемым матчем 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу на стадионе «Ак Барс Арена» посмотрели 18 465 зрителей. Это лучший показатель в прошедшем туре во всей лиге.

Несмотря на отсутствие гостевой квоты на матчах в РПЛ, в Казани было достаточно болельщиков московского клуба, которые приехали в столицу Татарстана из соседних регионов России.

Фото: spartak.com

В топ-3 наиболее посещаемых матчей также вошли игры «Урал» — «Зенит» в Екатеринбурге (13 488 зрителей) и в Краснодаре, где местная команда разгромила «Химки» (7:2) при 10 554 болельщиках.

Напомним, ранее стало известно о намерении властей Татарстана увеличить разрешенную посещаемость стадионов в регионе до 75% от вместимости арены.

Подробнее об итогах матча между «Рубином» и «Спартаком» можно почитать в материале «Реального времени».

