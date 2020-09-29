Рифкат Минниханов: «Скажет Путин: «Беспилотникам быть!» — и они будут»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции «Реального времени»: «Особенность нашей страны — в том, что некоторые вопросы решаются на самом высоком уровне, без коммерциализации. Смотрите: Владимир Владимирович сказал «Глонасс надо сделать, и быстро!» — и сделали. Скажет он: «Беспилотникам быть!» — и они будут. Это позволяет внедрять прорывные решения».

По его словам, то, что премьер-министр Михаил Мишустин приезжал в Иннополис, показывает, как власти относятся к нашей республике, к цифровизации.

«Я считаю, программа цифровизации — это будущее, и она даст большой эффект. Она автоматом поднимет и образование, и медицину, и все остальные сферы жизни . Я категорический противник дистанционного обучения, но считаю, что возможности для него должны существовать. Онлайн и офлайн должны быть вместе», — сказал Минниханов.

«Реальное время» ведет прямую текстовую и видеотрансляцию.