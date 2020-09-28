Япония обеспокоена происходящим в Нагорном Карабахе
Япония выразила серьезную обеспокоенность из-за вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе. Она призывает стороны конфликта возобновить диалог.
«Япония выражает серьезную обеспокоенность относительно вооруженного столкновения, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к гибели людей, в том числе среди мирного населения», — цитирует «РИА Новости» пресс-релиз МИД страны.
Власти Японии выступают против любых военных действий в Нагорном Карабахе.
Напомним, что сегодня в московском Кремле призывали власти Баку и Еревана быть максимально сдержанными и отказаться от военных методов ведения дел.
комментарии
1. Баграмян Иван (Ованес) Христофорович (Хачатурович) (1897–1982) – Генерал–майор – 12.08.1941 г., Генерал–лейтенант – 27.12.1941 г., Генерал–полковник – 27.08.1943 г., Генерал–армии – 17.11.1943 г., Маршал Советского Союза – 11.03.1955 г., дважды Герой Советского Союза – 29.07.1944 г., 1.12.1977 г.
2. Бабаджанян Амазасп Хачатурович (1906–1977) – Генерал–майор – 11.07.1945 г., Генерал–лейтенант – 1953 г., Генерал–полковник – 1956 г., Маршал бронетанковых войск – 1968 г., Главный Маршал бронетанковых войск Вооруженных Сил СССР – 1975 г., Герой Советского Союза – 26.04.1944 г.
3. Худяков Сергей Александрович (Ханферянц Арменак Артёмович) (1902–1950) – Генерал–майор – 29.11.1941 г., Генерал–лейтенант – 17.02.1943 г., Генерал–полковник – октябрь 1943 г., Маршал авиации – 19.08.1944 г.
4. Аганов (Аганян) Сергей Христофорович (1917–1996) – Маршал инженерных войск – 1980 г.
и не одного азербайджанца.