Япония обеспокоена происходящим в Нагорном Карабахе

Япония выразила серьезную обеспокоенность из-за вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе. Она призывает стороны конфликта возобновить диалог.

«Япония выражает серьезную обеспокоенность относительно вооруженного столкновения, которое происходит с 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к гибели людей, в том числе среди мирного населения», — цитирует «РИА Новости» пресс-релиз МИД страны.

Фото: минобороны Армении

Власти Японии выступают против любых военных действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, что сегодня в московском Кремле призывали власти Баку и Еревана быть максимально сдержанными и отказаться от военных методов ведения дел.

