Россия призвала Баку и Ереван к максимальной сдержанности

В московском Кремле призывают власти Баку и Еревана быть максимально сдержанными и отказаться от военных методов ведения дел. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, дальнейшая агрессия может «спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения».

Фото: минобороны Армении

Песков обратил внимание, что призыв к максимальной сдержанности обращен не только к сторонам конфликта, Азербайджану и Армении, но и ко всем.

Напомним, что посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что надеется, что Россия сможет приостановить войну в Нагорном Карабахе.

