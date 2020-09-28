Шаймиев провел совещание по созданию полилингвальных комплексов в Татарстане

Сегодня Государственный Советник Татарстана, основатель Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по вопросам создания в республике полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

Он напомнил, что в 2020 году в Татарстане начали работать школы «Адымнар» в Елабуге и Казани: «Сейчас наша цель — сформировать реальный, напряженный план на 2021 год, который для нас уже начался с первого сентября».

На данный момент строительство еще одного комплекса, включающего школу, интернат и загородный центр дополнительного образования, продолжается в Набережных Челнах.

Планируется создать полилингвальный образовательный комплекс в Лаишевском районе, где по этой программе недавно заработал детский сад.

Напомним, что 1 сентября в Казани открыли полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

