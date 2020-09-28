Тренер по биатлону Вольфганг Пихлер введен в искусственную кому

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер находится в искусственной коме, сообщает его родной брат Клаус Пихлер.

Бывший наставник биатлонной сборной России в воскресенье проводил велосипедную тренировку в горах. На одном из подъемов Пихлер попал в аварию из-за остановки сердца.

В больнице после осмотра было решено ввести тренера в искусственную кому.

«Мой брат находится в надежных руках. Первая помощь на месте аварии была оказана отлично. В данной ситуации я стараюсь быть осторожным оптимистом», — сказал родной брат Клаус Пихлер в интервью немецкому агентству печати.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил информацию, сообщив, что Пихлер перенес инфаркт.

Фото: vk.com/russianbiathlon

«У Вольфганга Пихлера инфаркт, тренер находится в искусственной коме… Здоровья! Состояние Пихлера стабильно тяжелое. Давай, дед, ты можешь!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

65-летний Пихлер тренировал женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год. Немец является одним из самых титулованных специалистов в биатлонном мире.