Что случилось до и после «Крымнаш»: главные события 2010-х в мире спорта

Фото: Максим Платонов

Мы радовались во время сочинской зимней Олимпиады и футбольного ЧМ в 11 городах России. Скорбели по хоккейному «Локомотиву» и малоизвестной до ее гибели в авиакатастрофе бразильской команде «Шапекоэнсе». Мы растеряли команды соседних стран в чемпионатах по баскетболу, волейболу и хоккею после событий в Крыму, начали смотреть спортивное кино, увлеклись смешанными единоборствами — и многое, многое другое. «Реальное время» собрало десятку самых заметных событий и трендов десятилетия.

КХЛ и Единая лига ВТБ: первые команды из дальнего зарубежья в нашем чемпионате



На момент создания в 2009 году Континентальная хоккейная лига не производила впечатления чего-то нового в истории нашего хоккея. В первом сезоне КХЛ играли 24 команды, из которых 20 российских перекочевали из прошлогоднего чемпионата, плюс прибавился «Атлант» из Мытищ, новый на тот момент клуб, и три команды из ближнего зарубежья — «Барыс» из Казахстана, а также «динамовские» клубы Минска и Риги. Тех, кто застал жизнедеятельность МХЛ, Межнациональной хоккейной лиги, формат нового турнира ничем не удивил. А вот 2012 год порадовал появлением неофитов — чешского клуба «Лев» и словацкого «Слована». С тех пор в КХЛ зашли еще три команды из дальнего зарубежья — «Медвешчак» из Хорватии и играющие до сих пор финский «Йокерит» и китайский «Куньлунь».

При этом стоит отметить, что хоккейный чемпионат России стал вторым, куда начали привлекать иностранные команды. Единая лига ВТБ была первой отечественной профессиональной лигой, где сыграла команда из дальнего зарубежья. В 2008 году был проведен промокубок Единой лиги ВТБ, в котором принял участие польский «Сопот». Первый полноценный чемпионат стартовал в 2009 году, а с 2010-го в нем стали принимать участие и иностранцы. В целом в баскетбольном турнире, заменившем для наших команд чемпионат страны, принимали участие команды из семи республик бывшего СССР — Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии, плюс Польша, Финляндия и Чехия.

ФК «Краснодар»

В январе 2011 года в Российской премьер-лиге появился необычный дебютант. Было принято решение о включении в состав РФПЛ клуба «Краснодар», созданного всего три года назад. С тех пор он развивался, постоянно поднимаясь на лигу выше, но ни разу не сделал это по спортивному принципу. В 2009 году подъем в ФНЛ был обусловлен тем, что играть в турнире отказались несколько участников, и «Краснодар» выразил свою готовность, несмотря на то, что был только третьим в своей зоне. В 2011 году стало окончательно ясно, что экспансия Московской области в российский спорт завершилась. Баскетбол, волейбол, хоккей, а теперь и футбол стали испытывать серьезные материальные затруднения, в итоге вместо умирающего «Сатурна» в РФПЛ поднялся «Краснодар», бывший на тот момент лишь пятым в таблице ФНЛ.

С тех пор он развивался, постоянно поднимаясь на лигу выше, но ни разу не сделал это по спортивному принципу. Фото fckrasnodar.ru

Спустя шесть лет после своего образования «Краснодар» дебютировал в еврокубках, сравнявшись по этому показателю с «Текстильщиком» из Камышина (дебют в 1988 году — еврокубок в 1994-м). Далее идут ФК «КАМАЗ» (дебют в 1988-м — еврокубок в 1995-м), «Анжи» (дебют в 1991-м — еврокубок в 2001 году) и «Амкар» (создан в 1995-м — еврокубок в 2008-м).

Хозяин клуба Сергей Галицкий олицетворяет тип нового футбольного менеджера России, тратящего на клуб собственные средства и стремящегося развивать клубную академию.

Гибель ХК «Локомотив» и ФК «Шапекоэнсе»

7 сентября 2011-го навсегда останется черным днем не только в истории российского хоккея, но и мирового спорта. Авиакатастрофа ярославской хоккейной команды «Локомотив» стала одной из самых страшных в истории. Все предшествующие катастрофы, так или иначе, были гибелью части команд, поскольку всегда находятся травмированные, заболевшие, опоздавшие, которые счастливо избегают попадания на трагический рейс. И только хоккейный Ярославль в один момент лишился своего настоящего и будущего, поскольку команда отправлялась на стартовый матч чемпионата, и в самолет сели даже те, кто не мог принимать участия в игре.

После этого ярославцы, собрав абсолютно новый состав, дважды выходили в полуфинал Кубка Гагарина в 2014 и 2017 годах, завоевывая бронзовые награды чемпионата России тех сезонов, но по-настоящему так и не смогли вернуть себе статус топ-команды страны.

В 2016 году такую же трагедию пережил бразильский клуб «Шапекоэнсе», летевший на финал Кубка Южной Америки. Их соперники — «Атлетико Насьональ» из колумбийского Медельина благородно предложили считать «Шапекоэнсе» обладателем кубка, но в этом году команда выбыла из серии А чемпионата Бразилии.

Спортсмен, избежавший за 21 год автогоночной карьеры каких-либо серьезных травм, получил самую страшную в обычной жизни. Фото: Mark McArdle / wikipedia.org

Травма Шумахера

Страшная травма легендарного автогонщика из Германии Михаэля Шумахера омрачила конец 2013 года. Катаясь в канун наступающего Нового года на горных лыжах, он вылетел с трассы, наехал лыжей на камень и при падении ударился головой о выступ скалы. Спортсмен, избежавший за 21 год автогоночной карьеры каких-либо серьезных травм, получил самую страшную в обычной жизни. С тех пор вот уже шесть лет он не живет жизнью нормального человека. Выйдя из комы, Михаэль, судя по редким комментариям, общается только с самыми близкими людьми.

Сочи-2014

Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года, проходившая под девизом «Зимние. Жаркие. Твои», через пять лет разделила российское общество на два лагеря. На момент проведения она представлялась спортивным доказательством мощи современной России, сегодня же, после многочисленных расследований WADA и сливов Григория Родченкова, бытует мнение, что все успехи Сочи-2014 связаны с допингом (особенно учитывая провал в Ванкувере-2010).

Только вот разбор каждой из наград Сочи, особенно золотых, наносит сильнейший удар по данному тезису. Три золота российского корейца Виктора Ана, два золота российского американца Вика Уйалда, три золота наших фигуристов Аделины Сотниковой, Волосожар — Транькова и командного турнира, победа Александра Легкова на лыжном «полтиннике», которую легитимировал арбитражный суд, а также победы биатлонной команды и скелетониста Александра Третьякова уже не вызывают подозрений.

В итоге у России забрали два золота в бобслее и два серебра девушек-биатлонисток. Следовательно, вся государственная программа допинга была задействована и принесла результат в биатлоне, национальную федерацию которого на тот момент возглавлял Михаил Прохоров, максимально отдаляющий себя сегодня от руководства страны. А главным тренером «допингисток» был немец Вольфганг Пихлер, известный как активный борец с допингом. Плюс допинг помог в бобслее, где необходимо синхронно пробежать 15 метров по ледовому желобу, после чего синхронно запрыгнуть в боб и ждать, куда вывезет пилот. Если допинг необходим в бобслее, то какой смысл в строительстве санно-бобслейных трасс, накатывании на них тех же босблеистов, саночников и скелетонистов, иным словом, пресловутое преимущество «домашних стен» на своих Олимпиадах?

WADA инкриминировало нашим чемпионам не прием допинга, а нарушение антидопинговых правил. Фото tvc.ru

Естественно, никакой допинг в синхронном беге и пилотировании помочь не может, а потому WADA инкриминировало нашим чемпионам не прием допинга, а нарушение антидопинговых правил. По такому же принципу были дисквалифицированы изначально лыжники Легков, Максим Вылегжанин, а также Евгений Белов, но сильная и волевая федерация лыжного спорта отстояла интересы своих подопечных в суде и восстановила их медали и результаты.

Исход украинских команд

С марта 2014 года, когда полуостров Крым вернулся под юрисдикцию Российской Федерации, в нашем спорте произошли серьезные изменения. Турнир Единой лиги ВТБ покинули баскетбольные команды Донецка и Мариуполя. Из волейбольного чемпионата ушла команда «Локомотив» из Харькова, чемпионат КХЛ лишился ХК «Донбасс».

Интеграция украинских команд в российский спорт была прекращена. Также в одночасье был свернут малопонятный проект совместного футбольного чемпионата России и Украины.

Пять лет спустя мы можем проследить судьбу тех, кто покинул «открытые чемпионаты» России. Из пяти команд, выступавших под эгидой Единой лиги ВТБ, в нынешнем сезоне стартовали только две — «Днипро» и «Киев-Баскет». Еще три команды из Донецка, Мариуполя и знаменитый «Будивельнык» («Строитель» во времена СССР) прекратили существование.

Футбольный чемпионат мира в России сам по себе вызывал недовольство «мирового сообщества». Фото Максима Платонова

Мундиаль-2018

Не исключено, что именно проведение чемпионата мира по футболу было для России фактором, который сдерживал оспаривание решений WADA и борьбу за интересы отечественных спортсменов (которые частично отстояла Всероссийская федерация лыжного спорта и первая частная команда по плаванию «Ефимова Team»). Только в конце декабря 2019-го, на очередной пресс-конференции Владимира Путина, прозвучало официальное и выраженное желание подавать в суды по фактам дисквалификаций, лишения наград и отстранения от соревнований.

Футбольный чемпионат мира в России сам по себе вызывал недовольство «мирового сообщества», сконцентрированного, правда, в островной Великобритании. Нет смысла перечислять негативные публикации с требованием отнять у нашей страны ЧМ-2018, но стоит напомнить как о них, так и о первом «наезде» на Россию еще в 2013 году. Тогда, аккурат после Универсиады в Казани и ЧМ по легкой атлетике в Москве, американские сенаторы и комики, английские актеры и певцы возбудились по поводу принятия Госдумой РФ закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Перед самим мундиалем английские газетчики к этой теме не обращались, посчитав ее бесперспективной, а уже во время и после ЧМ, который сборная Англии завершила на вполне успешном для себя четвертом месте, даже намека на необходимость бойкота никто не высказывал.

«Газпромизация» игровых видов спорта

Во времена СССР спорт был уделом добровольных спортивных обществ (ДСО), которые за ведение спортивного процесса отвечали даже больше, чем регионы. Развал СССР привел к тому, что отдельные общества существенно ослабли, а какие-то и вовсе исчезли — как «Урожай» (колхозы), «Трудовые резервы» (ПТУ, техникумы, спортивные школы и училища), «Труд» (заводы и фабрики). Остались только «Буревестник» (студенчество), «Динамо» (ФСБ и МВД), «Локомотив» и ЦСКА, бывший ранее спортобществом «Вооруженные силы». С недавней поры ОАО «Газпром» решило создать общество «Зенит». Правда, оно не имеет ничего общего с советским «Зенитом», поскольку там финансирование происходило за счет предприятий оборонного комплекса, и, к примеру, хоккейный СК им. Урицкого, а также футбольный «Рубин» имели принадлежность именно к этому обществу.

«Газпромовский» «Зенит» включает в себя ранее созданные команды «Газпром-Югра» по волейболу (в Сургуте) и мини-футболу (в Югорске), а также питерские команды «Зенит» (футбол, баскетбол, волейбол). Следует отметить, что футбольный «Зенит» в советские времена также финансировался за счет предприятия оборонного назначения ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение), а баскетбольный «Спартак» и волейбольный «Автомобилист» представляли ДСО профсоюзов.

Динамика, кровь, эмоции, зрелище — все это составляющие, которые подкупили мужскую аудиторию по всей планете и вывели смешанные единоборства на новый уровень популярности. Фото Максима Платонова

ММА

Современные смешанные единоборства, или ММА, появились во многом из давнего спора: кто сильнее — борец или боксер? Долгое время на этот вопрос не было ответа: пересечься они могли только на улице, хотя панкратион и входил в программу античных Олимпийских игр. Первая организация, которая сумела организовать по-настоящему зрелищное шоу, называлась Pride, а когда образовалась UFC, в мире случился настоящий бум боев без правил.

На пик популярности MMA вышли как раз во вторую десятилетку XXI века, отправив в категорию «олдскул» большинство боксерских поединков, если брать чисто спортивную составляющую. Бои на ринге стали унылым зрелищем, да и ждать топовых поединков там теперь нужно по пять лет. В MMA все иначе: турниры-ивенты проходят почти каждую неделю в разных уголках мира, и каждый месяц есть бои, которые интересно посмотреть даже неискушенному зрителю. Динамика, кровь, эмоции, зрелище — все это составляющие, которые подкупили мужскую аудиторию по всей планете и вывели смешанные единоборства на новый уровень популярности.

В MMA наиболее удачно проявляется маркетинговая составляющая спорта, так как UFC очень умело раскручивает своих звезд и бои с их участием. Во второй половине десятилетия многие заговорили о том, что элемент шоу вышел на первый план. Даже Конор Макгрегор, которого в октябре 2018-го «задушил» Хабиб Нурмагомедов, в трудную минуту смог лишь сказать россиянину: «Расслабься, это всего лишь шоу, а не война…» Однако большинство бойцов относятся к своим поединкам как раз как к войне, поэтому вряд ли в ближайшие годы популярность этого вида спорта упадет.

Тренд на спортивное кино

«Легенда №17» открыла новый тренд «десятых» — полнометражное спортивное кино, снятое по реальным фактам или мотивам жизни спортивных героев XX века. Нельзя сказать, что во времена Союза таких фильмов не было вовсе, но тогда кинематографисты постоянно брались за каких-то спорных персонажей. Фильм «Гроссмейстер» 1972 года с Андреем Мягковым в главной роли задействовал Виктора Корчного, лишенного советского гражданства в 1976 году. Другой спортивный фильм, «Белый снег России», снятый в 1980 году, был посвящен еще одной мятущейся фигуре — Александру Алехину. И даже последний советский полный метр «Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа» 1991 года выпуска, где странным образом была показана советская Казань, рассказывал не столько о Всеволоде Боброве, сколько о контрастах жизни во времена правления «отца народов».

В отличие от перечисленных картин, «Легенда №17» — это мифологизированная документалистика. Сценаристы и режиссер все реальные победы связали с двумя историческими личностями — хоккеистом Валерием Харламовым и тренером Анатолием Тарасовым, оставив некоторым партнерам Харламова роли второго плана, а большинство и вовсе выведя за рамки фильма. Тех, кто знал историю советского хоккея и спорта, это возмутило, но широким массам понравилось. И следующая картина — «Движение вверх» — продолжило тренд, правда, в этот раз фильм уже приблизился к историческим реалиям.

Жизнь скромного главного персонажа была лишена необходимого современному зрителю хайпа, все пресно: одна жена, одна страна, одна команда. Фото culture.ru

Наконец, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» был уже настолько близок к исторической правде, что вызвал обратное недовольство. Дело в том, что жизнь скромного главного персонажа была лишена необходимого современному зрителю хайпа, все пресно: одна жена, одна страна, одна команда. Но в следующем году кинозрителей ждет уже фильм об Эдуарде Стрельцове, и есть шанс хайпануть на его истории: изнасилование, тюрьма, Александр Петров в главной роли…

