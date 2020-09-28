В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после падения курса рубля наступит период его восстановления. Об этом сообщает ТАСС.

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но совсем недавнее и давнее прошлое нам показывают, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает», — сообщил Песков.

Фото: realnoevremya.ru

Сроки подъема курса российской валюты пресс-секретарь Путина не назвал.

Напомним, что сегодня впервые с 2 апреля курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей.

