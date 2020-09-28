Главное о коронавирусе на 28 сентября: смерть вице-мэра Хабаровска, госпитализация губернатора Алтайского края
Очереди в РКИБ
За последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 18 лечатся дома. Большинство случаев — 14 — выявлены в Казани.
На 18 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 183 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 6 054 человека, в том числе шесть за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 74 человека.
- В соцсетях сообщили, что ждут приема в новом корпусе инфекционной больницы около 12 часов. В Минздраве Татарстана опровергли это и сообщили, что в новом корпусе РКИБ одного человека принимают около 20 минут.
Новые рекомендации пожилым людям
За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 702 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 159 573 человек, а выздоровевших — до 945 920.
Зафиксирована 61 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 20 385 человек.
В России на сегодняшний день проведено свыше 45,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 308 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 224,2 тыс. человек.
- Роспотребнадзор дал новые рекомендации пожилым людям в связи с COVID-19. Людям старше 60 лет советуют носить маски, избегать общественных мест и чаще мыть руки с мылом в целях профилактики новой инфекции коронавируса.
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в России введут новые «коронавирусные» ограничения: «Но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности».
- Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который лечился дома от COVID-19, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу.
- Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют оставаться дома и избегать лишних контактов, а работодателям советуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
- Умерла вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой был диагностирован коронавирус. Смерть наступила вчера.
- Минздрав России сообщил, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме.
- Журналист Владимир Познер выступил с критикой в адрес западных стран, скептически относящихся к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
- В Москве на некоторых станциях метро сегодня с утра понедельника усилили контроль за соблюдением масочного режима.
Китайская вакцина может появиться в продаже к концу года
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 33 081 725 человек, 997 777 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 7 115 338 человек. Далее идут Индия (6 074 702), Бразилия (4 732 309), Россия (1 146 273, данные не обновлены) и Колумбия (813 056).
По количеству смертей лидируют США (204 758), Бразилия (141 741), Индия (95 542), Мексика (76 430), Мексика (42 077).
- Главный тренер сборной Польши по футболу Ежи Бженчек сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент он изолирован.
- Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отдел пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
- Американские ученые сообщили, что использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.
- Ученый сообщил о причастности США к разработке нового коронавируса. По его словам, COVID-19 появился в лабораториях Казахстана.
- С начала этого года число самоубийств американских военных выросло на 20% по сравнению с 2019 годом. По мнению представителей ВС США, пандемия коронавируса стала дополнительным отягощающим фактором для американских военных, и так испытывающих серьезный стресс от участия в боевых операциях.
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