Главное о коронавирусе на 28 сентября: смерть вице-мэра Хабаровска, госпитализация губернатора Алтайского края

Очереди в РКИБ



За последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 18 лечатся дома. Большинство случаев — 14 — выявлены в Казани.



На 18 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 183 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 6 054 человека, в том числе шесть за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 74 человека.



В соцсетях сообщили, что ждут приема в новом корпусе инфекционной больницы около 12 часов. В Минздраве Татарстана опровергли это и сообщили, что в новом корпусе РКИБ одного человека принимают около 20 минут.



Новые рекомендации пожилым людям

За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 702 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 159 573 человек, а выздоровевших — до 945 920.



Зафиксирована 61 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 20 385 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 45,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 308 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 224,2 тыс. человек.

Роспотребнадзор дал новые рекомендации пожилым людям в связи с COVID-19. Людям старше 60 лет советуют носить маски, избегать общественных мест и чаще мыть руки с мылом в целях профилактики новой инфекции коронавируса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в России введут новые «коронавирусные» ограничения: «Но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности».

Фото Романа Хасаева

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который лечился дома от COVID-19, госпитализировали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу.

Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют оставаться дома и избегать лишних контактов, а работодателям советуют перевести сотрудников на дистанционную работу.

Умерла вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой был диагностирован коронавирус. Смерть наступила вчера.

Минздрав России сообщил, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, проводятся своевременно и в полном объеме.

Фото mos.ru

Журналист Владимир Познер выступил с критикой в адрес западных стран, скептически относящихся к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

В Москве на некоторых станциях метро сегодня с утра понедельника усилили контроль за соблюдением масочного режима.

Китайская вакцина может появиться в продаже к концу года

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 33 081 725 человек, 997 777 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 7 115 338 человек. Далее идут Индия (6 074 702), Бразилия (4 732 309), Россия (1 146 273, данные не обновлены) и Колумбия (813 056).



По количеству смертей лидируют США (204 758), Бразилия (141 741), Индия (95 542), Мексика (76 430), Мексика (42 077).

Главный тренер сборной Польши по футболу Ежи Бженчек сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент он изолирован.

Фото Cyfrasport / Newspix

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отдел пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Американские ученые сообщили, что использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.

Ученый сообщил о причастности США к разработке нового коронавируса. По его словам, COVID-19 появился в лабораториях Казахстана.

С начала этого года число самоубийств американских военных выросло на 20% по сравнению с 2019 годом. По мнению представителей ВС США, пандемия коронавируса стала дополнительным отягощающим фактором для американских военных, и так испытывающих серьезный стресс от участия в боевых операциях.

Дарья Пинегина