Поздравления воспитателям и нянечкам, новые ярмарки: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 сентября

Большинство постов в соцсетях глав районов республики за сегодняшний день — это поздравления работников сферы дошкольного образования. Например, свое поздравление опубликовал апастовский глава Равиль Хисамутдинов. Подписчицы ответили ему эмодзи с сердечками и «классами».

Целую подборку фотографий с детскими садами выложил и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Он также поздравил воспитательниц и нянечек, выразив им благодарность и уважение.

А вот глава Высокогорского района Рустам Калимуллин кроме поздравлений не забыл выложить и фото с районной сельхозярмарки.

Неожиданно с возвышенной стороны решил показать себя Марат Гафаров. Глава Дрожжановского района как настоящий художник восхищается красками осени и призывает к этому своих подписчиков.

Придерживается традиции и глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он посвятил сразу несколько постов восходу на берегу реки Белой.