Поздравления воспитателям и нянечкам, новые ярмарки: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 сентября
Большинство постов в соцсетях глав районов республики за сегодняшний день — это поздравления работников сферы дошкольного образования. Например, свое поздравление опубликовал апастовский глава Равиль Хисамутдинов. Подписчицы ответили ему эмодзи с сердечками и «классами».
Целую подборку фотографий с детскими садами выложил и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Он также поздравил воспитательниц и нянечек, выразив им благодарность и уважение.
А вот глава Высокогорского района Рустам Калимуллин кроме поздравлений не забыл выложить и фото с районной сельхозярмарки.
Неожиданно с возвышенной стороны решил показать себя Марат Гафаров. Глава Дрожжановского района как настоящий художник восхищается красками осени и призывает к этому своих подписчиков.
Придерживается традиции и глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он посвятил сразу несколько постов восходу на берегу реки Белой.
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