Казань остается в тройке городов с самым дорогим первичным жильем

Цены на первичное жилье в Казани выросли, но не сильно. За последний месяц рост составил 1%, за год — 9%.

По оценке газеты «Коммерсант», стоимость 1 кв.м в казанской новостройке в сентябре в среднем составила 97,2 тысячи рублей. В августе один «квадрат» оценивали в 96,2 тысячи рублей, а в сентябре прошлого года — 89 тысяч.

При этом столица Татарстана входит тройку городов с самым дорогим жильем. Казань уступает только Москве (210,8 тыс. за 1 кв.м) и Санкт-Петербургу (153,3 тыс.).

За Казанью следует Уфа, где за год стоимость квартир в новостройках выросла сразу на 27%. В сентябре 1 кв.м оценивался в башкирской столице в 90,9 кв.м.

Пятерку замыкает Нижний Новгород, там один «квадрат» подскочил с 2019-го на 21%, до 88,4 тысячи кв.м.

Ранее аналитики предположили, что жилье в новостройках в Казани может вырасти в цене на 12%.