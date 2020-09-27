Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Рубль вернется к равновесному уровню к концу 2020-го — началу 2021 года и составит 71,2 рубля. Такой прогноз опубликовало Минэкономразвития.

Повышение курса доллара до 75,2 рубля в период 1—25 сентября связывают с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.

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На мировых финансовых рынках, начиная с марта, усиление волатильности и снижение цен на нефть сопровождалось ослаблением национальной валюты: курс рубля к доллару вырос с 63,9 рубля за доллар в феврале до 73,1 рубля за доллар и 75,2 рубля за доллар за март и апрель соответственно.

В министерстве отмечают, что ограничить негативные последствия для российского рынка позволили значительный объем накопленных резервов и сбалансированная макроэкономическая политика.

Ранее сообщалось, что курс доллара поднялся до 77 рублей впервые с 22 апреля.