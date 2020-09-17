Татарстанская агрофирма выплатила долги по зарплате более чем на 2,2 млн рублей

По требованию прокуратуры Татарстана ООО «Агрофирма «Нармонка» выплатила своим сотрудникам долги по заработной плате на общую сумму более 2,2 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры республики.



Установлено, что 178 работников сельхозпредприятия за июль 2020 года не получили зарплату. Так, предприятие оказалось должно сотрудникам 2,2 млн рублей.

В отношении директора агрофирмы возбудили дело об административном правонарушении по невыплате зарплаты и вынесено представление. Задолженность перед работниками погасили.

Ранее сообщалось, что два предприятия Казани погасили задолженности по зарплате.

