Песошин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Сегодня, 27 сентября, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником.

«Автомобили, суда, самолеты, орудия производства для нефтегазохимической, сельскохозяйственной промышленности, высокотехнологичные приборы и агрегаты, медицинские изделия — продукция, без которой мы не можем обойтись. Все это создается руками наших машиностроителей, представляющих особенное профессиональное сообщество, сплоченное и сознательное», — приводит «Татар-информ» слова премьер-министра.

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По его словам, сообщество машиностроителей действует по принципам взаимопомощи и интеллектуальной синергии. Песошин поблагодарил работников отрасли и ветеранов за их труд на благо республики и пожелал новых достижений, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Песошин поздравил жителей республики с Днем профсоюзов Татарстана.

