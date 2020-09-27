Казанские кафе, отели и музеи дарят скидки в честь Дня туризма

Сегодня, 27 сентября, по всей России, в том числе в Татарстане, отмечается День туризма.



В Казани десятки ресторанов, кафе, гостиниц и отелей предоставляют скидки от 10 до 30%. В акции принимают участие и некоторые музеи: «Городская панорама» сегодня дарит скидку в 20%, а в чайной Музея чак-чака при заказе чайника чая по кодовому слову «Бухарское калеве» посетителям подарят тарелку традиционного десерта.

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В акции принимает участие и казанский оператор международной маршрутной сети экскурсионных двухэтажных автобусов CitySightseeing и предоставляет скидку в 20% на экскурсионный билет, сообщает «Российская газета».

Напомним, «Реальное время» сообщало, как в Казани проходит День туризма.