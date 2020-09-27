В Нижнекамске ветеранам Великой Отечественной войны подарят мобильные телефоны

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В Нижнекамске и Нижнекамском районе стартовала акция «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны», во время которой 29 ветеранам подарят мобильные телефоны и обеспечат безлимитной связью, сообщает «НТР 24».



Подарок уже вручили ветерану Великой Отечественной войны Гаязу Мингазову. Он ушел на фронт в возрасте 18 лет. Сейчас ему 96 лет, на его груди такие награды, как орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За Победу над Германией».

«Акция эта хорошая, нужная. Важна для меня не вещь, а внимание», — сказал ветеран.

В память устройств уже внесли полезные номера: пожилые люди при необходимости смогут связаться с социальными службами и вызвать медицинскую помощь.

По словам волонтера Победы Татьяны Курочкиной, в этом году уже успели вручить подарки 11 ветеранам.

Напомним, «Реальное время» выпускало сюжет о том, как казанский фронтовик мечтает улучшить жилищные условия.