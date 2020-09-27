В Казани пустили новый состав метро с USB, Wi-Fi и обогревом сидений

На линию пустили новый состав метро под номером 65406.

Прокатиться на нем пока нельзя: сейчас идут пуско-наладочные работы — после 23:00 часов состав обкатывают без остановок. В Казань он пришел еще в мае, но обкатывать начали только сейчас.

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Из преимуществ нового состава: входы, обогрев сидений, специальные места для инвалидов с ремнями и «вай-фай» в салоне.

Это первый состав такой модели в Казани.

Ранее сообщалось, когда Казань получит вторую ветку метро.

