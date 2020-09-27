Трамп объявил о выдвижении Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп назвал кандидатуру на пост Верховного судьи страны. Он объявил о выдвижении на это пост судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт.

«Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру <...> судьи Эми Кони Барретт», — передает слова Трампа ТАСС. Эти слова он произнес на специальной церемонии, организованной в Розовом саду Белого дома.

Фото: supremecourt.gov

Барретт является судьей апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Она известна консервативными взглядами, например борьбой с абортами.

Президент надеется быстро организовать принятие кандидатуры Барретт, поскольку сейчас в Сенате большинство сохраняется за республиканцами.

Напомним, в середине сентября скончалась Рут Бейдер Гинзбург. Она была первой женщиной в США, вошедшей в Верховный суд страны.