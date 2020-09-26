«Татарча диктант» и регконференция «Единой России»: новое в «Инстаграме» глав районов Татарстана 26 сентября

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин уже по мере сил вкладывается в возрождение татарского языка. Участие чиновника в акции «Татарча диктант» можно расценивать как популяризацию родного языка.

Большинство глав районов сегодня присутствовали на региональной конференции «Единой России», проводимой в Казани. Подведением итогов выборов занимается и делегация Буинского муниципального района, во главе с главой Ранисом Камартдиновым.

Районы также активно хвастаются своими «представительствами» на казанских сельхозярмарках. Кукморский глава Сергей Дмитриев показал, как товары образовательных учреждений района выставлены в Агропромпарке.

Глава Арского района Ильшат Нуриев побывал на Дне посадки леса и показал, как жители района участвуют в этой акции.

Актанышский глава Энгель Фаттахов показал, что является ценителем не только природы. Он поделился записью с зонального этапа эстрадного конкурса, показав что любит послушать хорошую песню.