Казань вошла в десятку самых популярных туристических направлений сентября

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань стала одним из самых востребованных туристических направлений в сентябре. Аналитики подсчитали, куда путешественники приобретали авиа- и ж/д-билеты.

Так, в топ-10 авианаправлений вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи, передает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip. Далее следуют Симферополь, Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань.

По железной дороге туристы также едут в Москву и Санкт-Петербург. На третьем месте находится Краснодар. В десятке, кроме них, Адлер, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Тюмень.