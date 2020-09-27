В городском парке Салавата появились алтайские белки-телеутки
В городском парке Салавата появились алтайские белки-телеутки. В специальном вольере проживает до 10 особей. Со временем планируется выпускать белок из вольера, чтобы они могли свободно перемещаться по территории парка. Об этом сообщает башинформ.рф.
Белки приехали из частного питомника в Альметьевске в Татарстане. Управление городского хозяйства осуществляло перевозку и обустройство белок на новом месте. Ухаживать за зверьками поручили управлению совместно с МБУ «Флора» и управляющей компанией «Домоуправление №9».
По словам главы администрации Салавата Игоря Миронова, как только белки заведут потомство, их выпустят из вольера в парк: «Домики, которые на данный момент размещены в вольере, будут закреплены на деревьях».Общество БашкортостанТатарстан
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