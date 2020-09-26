В Казани стартует выставка выставка художественных произведений к 100-летию ТАССР

26 сентября 2020 года в театре имени К. Тинчурина начнет работу выставка художественных произведений, выполненных к 100-летию ТАССР на средства гранта Правительства Республики Татарстан.

Именно в этот день, 100 лет назад в здании современного театра имени Тинчурина (в 1920-м — “Красноармейский дворец») был проведен Учредительный съезд Советов ТАССР, созданы постоянные органы власти — ТатЦИК и Совет народных комиссаров.

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В эту знаменательную дату Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина также показывает историческую драму «Три аршина земли», связанную с нелегкой эпохой учреждения республики.

В рамках выставки зрители впервые увидят работу Наили Кумысниковой «Алтын кош», триптих Рустема Шамсутова «История татарской письменности», картина Анвара Сайфутдинова «Моя мама», триптих Марины Самакаевой «Народное гуляние в Казани», картина Фарита Валиуллина «Закладка камня Болгарской академии ислама», картина Григория Эйдинова «Рождение энергии» и др., а также скульптурные композиции Древсянникова «Габдулла Кариев», Рустама Габбасова «Художник».

Открытие выставки намечено на 16.00.

Работа выставки продлится до 30 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось об открытии к 100-летию ТАССР в Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «В гостях у татар».