С октября в России изменится порядок получения пенсий и детских пособий на карту

С 1 октября россияне смогут получать детские пособия и пенсии только на карту «Мир». Это не коснется получателей выплат на обычный банковский счет, к которому не привязана карта, или наличными, сообщает «РИА Новости».



Получатели пенсий и выплат ПФР должны подать заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации. Получателям пособий на детей нужно обратиться в МФЦ с заявлением о смене реквизитов банка, если они еще не делали этого или не предоставляли данные карты «Мир».

Напомним, в Пенсионном фонде России опровергли информацию, что отсутствие в течение 6 месяцев операций по снятию денег с банковской карты, на которую начисляется пенсия, ведет к прекращению выплат.