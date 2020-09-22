В Татарстане хотят приравнять самозанятых к предпринимателям

Во вторник, 22 сентября, Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ рекомендовал рассмотреть в первом чтении изменения, вносимые в республиканский закон о развитии малого и среднего бизнеса.

Этот документ должен привести законодательство республики в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Предполагается, что в закон РТ о развитии малого и среднего бизнеса внесут новую форму поддержки — госгарантии. Также предусмотрена возможность оказания поддержки самозанятым: они будут включены в единый реестр субъектов МСП.