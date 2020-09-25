В Казань вернулась выставка «Шесть молодых художников» — видео
В галерее «Окно» Казанской ратуши открылась выставка, объединившая полвека — «Выставка молодых художников. Взгляд через 50 лет. 1970—2020». Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.
В экспозиции представлены работы шести выдающихся художников, которые в 70-х годах организовали первую свою выставку в Казанской консерватории. Спустя 50 лет экспозиция Надира Альмеева, Игоря Башмакова, Евгения Голубцова, Георгия Иванова, Владимира Нестеренкова, Рустема Фаттахова открылась вновь.
Экспозиция будет доступна до 10 ноября.ОбществоКультура Татарстан
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