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После аварии в Нижнекамске, в которой погибли мать и ребенок, возбуждено уголовное дело

20:33, 25.09.2020
После аварии в Нижнекамске, в которой погибли мать и ребенок, возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Нижнекамска передала в следственный комитет уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погибли ребенок с матерью. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

«Ранее уголовное дело было возбуждено следственными органами МВД. Соответствующее постановление подписал сегодня заместитель прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев», — сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

пресс-служба прокуратуры РТ

Напомним, что трагедия произошла в Нижнекамске. При столкновении легковушки с грузовиком на Т-образном перекрестке погибли малолетний ребенок и его мать. Водитель легковушки находится в реанимации. По предварительным данным, машина погибших возвращалась из исправительной колонии №4.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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