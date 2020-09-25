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Происшествия

В ДТП с грузовиком в Нижнекамске погибли женщина и ребенок

11:05, 25.09.2020
В ДТП с грузовиком в Нижнекамске погибли женщина и ребенок
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Трагедия в Нижнекамске. При столкновении легковушки с грузовиком погибли малолетний ребенок и его мать. На место выехал прокурор Нижнекамска Ольга Купова, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Удар был такой силы, что легковую машину выбросило на трамвайные рельсы. Водитель грузовика получил незначительные травмы. Водитель легковушки — в реанимации.

По предварительным данным, машина погибших возвращалась из исправительной колонии №4.

Детали ЧП выясняются.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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