Рустам Минниханов опубликовал мем об эчпочмаке

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал мем об эчпочмаке. Картинка опубликована в Instagram главы региона.

На иллюстрации упитанный кот сидит перед бургером и эчпочмаками. Судя по лапе на традиционной татарской выпечке, котик выбрал треугольники.

«А что выбирает ваш кот?», — гласит надпись на картинке.

Отметим, что в 2018 году президент Татарстана Рустам Минниханов выделил 10 млн рублей на съемки фильма «День эчпочмака». Фильм снимут на татарском языке с русским дубляжем. Съемки начались через год, релиз должен выйти в 2020 году.