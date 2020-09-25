Рустам Минниханов опубликовал мем об эчпочмаке
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал мем об эчпочмаке. Картинка опубликована в Instagram главы региона.
На иллюстрации упитанный кот сидит перед бургером и эчпочмаками. Судя по лапе на традиционной татарской выпечке, котик выбрал треугольники.
«А что выбирает ваш кот?», — гласит надпись на картинке.
Отметим, что в 2018 году президент Татарстана Рустам Минниханов выделил 10 млн рублей на съемки фильма «День эчпочмака». Фильм снимут на татарском языке с русским дубляжем. Съемки начались через год, релиз должен выйти в 2020 году.Общество Татарстан
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