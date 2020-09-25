Новости общества

22:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов опубликовал мем об эчпочмаке

20:21, 25.09.2020
Рустам Минниханов опубликовал мем об эчпочмаке
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал мем об эчпочмаке. Картинка опубликована в Instagram главы региона.

На иллюстрации упитанный кот сидит перед бургером и эчпочмаками. Судя по лапе на традиционной татарской выпечке, котик выбрал треугольники.

«А что выбирает ваш кот?», — гласит надпись на картинке.

Отметим, что в 2018 году президент Татарстана Рустам Минниханов выделил 10 млн рублей на съемки фильма «День эчпочмака». Фильм снимут на татарском языке с русским дубляжем. Съемки начались через год, релиз должен выйти в 2020 году.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем