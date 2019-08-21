В Татарстане начались съемки фильма «День эчпочмака»

В селе Большие Атряси Тетюшского района Татарстана начались съемки нового фильма «Өчпочмак көне» («День эчпочмака»). Об этом рассказала директор Фонда «Инновация», продюсер картины Галина Галицкая.

В фильме рассказывается история о трактористе, который очень любил танцевать. Режиссером стал Салават Юзеев. Главную роль исполняет народный артист Татарстана актер театра им. Камала Ильдус Габдрахманов, главную женскую роль — московская актриса театра и кино Эльвира Болгова.



«Съемки на натуре мы планируем завершить в августе, пользуясь хорошей погодой. На втором этапе съемок в Казани мы будем строить сложные декорации и снимать массовые сцены в интерьере», — рассказала Галицкая.

Релиз фильма состоится в 2020 году.

Напомним, что в прошлом году Минниханов выделил 10 млн рублей на фильм «День эчпочмака».