Новости общества

12:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане начались съемки фильма «День эчпочмака»

12:33, 21.08.2019
В Татарстане начались съемки фильма «День эчпочмака»
Фото: commons.wikimedia.org

В селе Большие Атряси Тетюшского района Татарстана начались съемки нового фильма «Өчпочмак көне» («День эчпочмака»). Об этом рассказала директор Фонда «Инновация», продюсер картины Галина Галицкая.

В фильме рассказывается история о трактористе, который очень любил танцевать. Режиссером стал Салават Юзеев. Главную роль исполняет народный артист Татарстана актер театра им. Камала Ильдус Габдрахманов, главную женскую роль — московская актриса театра и кино Эльвира Болгова.

«Съемки на натуре мы планируем завершить в августе, пользуясь хорошей погодой. На втором этапе съемок в Казани мы будем строить сложные декорации и снимать массовые сцены в интерьере», — рассказала Галицкая.

Релиз фильма состоится в 2020 году.

Напомним, что в прошлом году Минниханов выделил 10 млн рублей на фильм «День эчпочмака».

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров