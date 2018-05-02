Закиров Ринат Зинурович
Общая информация
Председатель исполкома Всемирного конгресса татар, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в д. Нарат-Елга Чистопольского района ТАССР. Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «химия и технология высокомолекулярных соединений» (1972 г.).
Трудовая деятельность:
В 1972 г. — инженер Казанского химико-технологического института.
1972 — 1980 гг. — инструктор отдела пропаганды, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом пропаганды и культурно-массовой работы в Татарском обкоме ВЛКСМ.
1980 — 1988 гг. — инструктор отдела культуры, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС.
1988 — 1991 гг. — глава Казанского филиала Центрального музея В.И. Ленина.
1991 — ноябрь 2017 гг. — директор Национального культурного центра «Казань».
В 1996 г. — заместитель начальника управления культуры г. Казани.
2002 г. — председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета по РТ третьего созыва.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, член коллегии Министерства культуры РТ.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Кандидат педагогических наук, доктор исторических наук
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.
Награжден медалями «За вклад в наследие народов России» (2005 г.), РТ «За доблестный труд», ДУМ РТ (2017 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В память 1000-летия Казани».
Женат, воспитывает дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, ул. К.Маркса, 38/5
- Телефон: +7(843) 236-59-16, +7(843) 238-33-61
- Email: tatar-congress@mail.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018