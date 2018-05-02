Закиров Ринат Зинурович

Общая информация

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в д. Нарат-Елга Чистопольского района ТАССР. Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «химия и технология высокомолекулярных соединений» (1972 г.).

Трудовая деятельность:

В 1972 г. — инженер Казанского химико-технологического института.

1972 — 1980 гг. — инструктор отдела пропаганды, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом пропаганды и культурно-массовой работы в Татарском обкоме ВЛКСМ.

1980 — 1988 гг. — инструктор отдела культуры, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС.

1988 — 1991 гг. — глава Казанского филиала Центрального музея В.И. Ленина.

1991 — ноябрь 2017 гг. — директор Национального культурного центра «Казань».

В 1996 г. — заместитель начальника управления культуры г. Казани.

2002 г. — председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета по РТ третьего созыва.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, член коллегии Министерства культуры РТ.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Кандидат педагогических наук, доктор исторических наук

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Награжден медалями «За вклад в наследие народов России» (2005 г.), РТ «За доблестный труд», ДУМ РТ (2017 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В память 1000-летия Казани».

Женат, воспитывает дочь.

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