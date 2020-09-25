Мурзагулов об игре «Уфы» против «Зенита»: «Едем в логово зверя»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о своих ожиданиях от матча 9-го тура РПЛ в гостях против питерского «Зенита».

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», — сказал Мурзагулов.

В предыдущем туре «Зенит» потерял очки на выезде с «Уралом», сыграв в Екатеринбурге вничью со счетом 1:1. У питерского клуба в игре против «Уфы» сможет выйти на поле защитник Ярослав Ракицкий, в последнее время залечивавший травму.

Команда Вадима Евсеева в 8-м туре РПЛ уступила дома московскому ЦСКА (0:1). После этой игры уфимский клуб подписал контракты с двумя полузащитниками — Владиславом Камиловым и Ахмедом Алибековым.

Матч «Уфы» против «Зенита» состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в 16.30 по мск.